Суд приговорил жителя Петербурга к семи годам строгого режима за убийство ножом на Испытателей

Суд приговорил жителя Петербурга к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Убийство произошло в июне 2018 года в одном из домов на проспекте Испытателей. Суд установил, что вечером обвиняемый несколько раз ударил ножом потерпевшего. От полученных травм он скончался.

В ходе судебного разбирательства мужчина пытался доказать, что применил нож для того, чтобы освободиться от захватывающего приема во время драки. Но экспертиза не подтвердила его слова, сообщили в прокуратуре Петербурга. Невском районе полицейские задержали мужчину, который обвиняется в убийстве своей жены. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обвинение предъявлено мужчине 1988 года рождения. На данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия. По версии следствия, мужчина был в состоянии сильного опьянения, когда устроил конфликт с женой.