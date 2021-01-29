Администрация Невского района бежит от ответственности за опасный золоотвал

В Петербурге администрация Невского района продолжает уклоняться от ответственности за рекультивацию золоотвала на Дальневосточном проспекте. «Мойка78» провела расследование и выяснила, что чиновники, не стесняясь, дезинформируют горожан прямо в эфире федеральных телеканалов.

Речь идет об участке на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Зольной. Участок, по сути, — остаток советского могильника по захоронению шлаков и золы с правобережной ТЭЦ-2.

Местные жители бьют тревогу уже несколько лет. Последние три года горожане активно пишут в администрацию Невского района на имя главы Алексея Гульчука. Петербуржцы требуют убрать золоотвал, но в администрации жалобу игнорируют, не считая скопление зольных отходов проблемой.

Вопросом, наконец, заинтересовались федеральные телеканалы. Этим, судя по всему, решили воспользоваться чиновники, чтобы дезинформировать горожан о лице, которое должно быть ответственно за рекультивацию проблемной территории.

Как отметила «Мойка78», интервью телеканалу «Россия-1» дал глава отдела благоустройства администрации Невского района Вадим Люшня. По его словам, объект, который должен быть законсервирован, был вскрыт из-за постройки нового квартала.

В сюжете телеканала также поясняется, что во время строительства грунты с золой, содержащие тяжелые металлы и, возможно, радиоактивные элементы, были перемещены на соседний участок. Его собственника установить сложно. При этом рядом построили социальное жилье, а здоровье местных жителей оказалось в опасности. Люди вынуждены вдыхать золу, которая разносится ветром.

В районной же администрации утверждают, что рекультивацией должна заниматься компания, которая строит бизнес-центр близ золоотвала. Она якобы взяла на себя обязательства по благоустройству территории, в том числе и по очистке опасного участка.

Как оказалось, бизнес-центр у золоотвала, действительно, строится. Владельцем БЦ и правообладателем земельного участка является АО «Ритейл». В распоряжении «Мойки78» оказался инвестиционный договор аренды, согласно которому на инвесторе лежит только одна обязанность — передать городу после завершения строительства нежилые помещения.

Пункта, который обязывает инвестора проводить работы на прилегающих территория, в документе нет. Этот факт подводит к выводу о том, что обязанность по проведению рекультивации и вывозу зольных отходов лежит на администрации Невского района. Чиновники же, которые дезинформируют местных жителей, брать на себя такую ответственность не спешат.