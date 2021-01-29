Адвокат Ефремова рассказал об отношениях актера с женой

Адвокат Ефремова рассказал об отношениях актера с женой
Михаил Ефремов. Фото: кадр из трейлера к сериалу "Полет"

Он прокомментировал информацию, согласно которой супруги находятся в серьезной ссоре.

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о том, что между актером и его супругой Софьей Кругликовой есть серьезный конфликт. Об этом пишет ТАСС.

Защитник артиста уверяет, что никакого разлада нет и все данные об этом являются фейком. Хархорин допускает, что слухи придумывают для того, чтобы приговор Ефремова не был смягчен. Такие люди умышленно «раскачивают ситуацию», выдумывая различные истории.

Он также добавил, что Кругликова получила доступ к ячейке с деньгами Ефремова еще в ноябре 2020 года. Напоминаем, что СМИ писали, будто женщина требует предоставить ей деньги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ефремов не верит в продолжение актерской карьеры.

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