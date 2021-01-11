Ефремов не верит в продолжение актерской карьеры

Известный актер Михаил Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП, усомнился в продолжении своей карьеры после освобождения из колонии.

Об этом российский актер рассказал в письме младшему сыну погибшего в автоаварии Сергея Захарова, передает ТАСС. В своем сообщении Ефремов попросил прощения за убийство отца, а также заявил, что понимает его чувства, так как тоже потерял отца 20 лет назад.

«Когда рушится все то, на что можно было положиться, когда уходит человек, у которого можно было спросить любого совета, поговорить, посмеяться, просто посмотреть ему в глаза», – написал из колонии актер.

Кроме этого, Ефремов в письме добавил о том, что одна часть его жизни оказалась законченной.

«Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии. Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил», – заключил деятель искусства.

Напомним, что Ефремова осудили на 7,5 лет за смертельное ДТП в центре Москвы. Актер находился за рулем 8 июня в пьяном состоянии. Он выехал на встречную полосу и сбил автомобиль. Потерпевший мужчина скончался на месте аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Михаил Ефремов вернется на телеэкраны в 2021 году.