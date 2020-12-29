Михаил Ефремов вернется на телеэкраны в 2021 году

Осужденный на 7,5 лет за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов вернется на телеэкраны в 2021 году в сериале «Полет» Петра Тодоровского.

Сериал с Ефремовым в главной роли станет первым проектом, который презентует ТНТ в новом году. Осенью «Полет» получил главный приз международного кинофестиваля Serial Killer в чешском Брно.

Как сообщили в пресс-службе канала ТНТ, психологическая картина рассказывает историю одного не случившегося полета, который кардинально изменил жизни нескольких людей.

Также в картине играют Никита Ефремов, Оксана Акиньшина, Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Сергей Чонишвили и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о публикации первых кадров с Ефремовым из СИЗО в Белгороде.

Напомним, ДТП с Ефремовым произошло 8 июня в Москве у Смоленской площади. Тогда в аварию попали Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и фургон Lada под управлением Сергея Захарова. В результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер в больнице от потери крови. После его смерти Ефремову переквалифицировали статью на более тяжкую. Экспертиза показала, что Михаил Ефремов был нетрезв. Также у него в крови нашли следы наркотиков. После долгого и скандального судебного процесса Ефремова приговорили к 7,5 годам в колонии общего режима.