Названы имена ведущих юбилейного сезона шоу «Орел и решка»

Программа начнет выходить 15 февраля.

Любителям передачи «Орел и решка» рассказали, кто будет вести юбилейный сезон шоу. Оказалось, что места ведущих займут шоумен Александр Гудков и музыкант Иван Дорн. Об этом сообщается на официальной странице телеканала «Пятница» в Instagram.

«Это не сон! Саша Гудков и Иван Дорн — новые ведущие «Орла и решки». В этом году шоу исполняется десять лет»,

— говорится в тексте публикации.

Пользователи крайне положительно отреагировали на новость. Они уверены, что Гудкову и Дорну удастся вдохнуть новую жизнь в проект.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы гонорары Ивлеевой и Коваль за съемки в «Орел и решка». Известно, что популярная Ивлеева сможет за один выпуск получить 400 тысяч рублей, то есть за сезон она обогатится на 8 миллионов.