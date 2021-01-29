Названы имена ведущих юбилейного сезона шоу «Орел и решка»

Названы имена ведущих юбилейного сезона шоу &#171;Орел и решка&#187;
Гудков примет участие в шоу "Орел и решка". Фото: скриншот Instagram

Программа начнет выходить 15 февраля.

Любителям передачи «Орел и решка» рассказали, кто будет вести юбилейный сезон шоу. Оказалось, что места ведущих займут шоумен Александр Гудков и музыкант Иван Дорн. Об этом сообщается на официальной странице телеканала «Пятница» в Instagram.

«Это не сон! Саша Гудков и Иван Дорн — новые ведущие «Орла и решки». В этом году шоу исполняется десять лет»,

— говорится в тексте публикации.

Пользователи крайне положительно отреагировали на новость. Они уверены, что Гудкову и Дорну удастся вдохнуть новую жизнь в проект.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы гонорары Ивлеевой и Коваль за съемки в «Орел и решка». Известно, что популярная Ивлеева сможет за один выпуск получить 400 тысяч рублей, то есть за сезон она обогатится на 8 миллионов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр гудков орел и решка пятница


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы имена ведущих юбилейного сезона шоу «Орел и решка»
Фильмы Тарковского, «Черевички» Чайковского и «Чеховские ...
Вузы возвращаются к очному обучению: как они будут работать — ...
Ученые доказали влияние фаз Луны на продолжительность сна
Ученые: расстояние между США и Великобританией увеличивается на 4 см в год
Ученые нашли естественную защиту от коронавируса
С 30 января в Петербурге снимут ряд ограничений, введенных из-за COVID 19
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на ОМОНовцев