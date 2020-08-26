Названы гонорары Ивлеевой и Коваль за съемки в «Орел и решка»

Популярная блогерша сможет заработать 400 тысяч рублей за один выпуск.

Блогеры Настя Ивлеева и Юлия Коваль стали новыми ведущими «Орла и решки». Известно, что популярна Ивлеева сможет за один выпуск получить 400 тысяч рублей, то есть за сезон она обогатится на 8 миллионов. Что касается ее менее известной подруги, то она получит 100 тысяч рублей за передачу. При этом для Коваль это отличный шанс стать узнаваемой и богатой. Об этом пишет издание «ГлагоL».

Напоминаем, что Ивлееву зрители полюбили именно благодаря программе «Орел и решка». Сейчас у нее миллионы подписчиков в социальных сетях, но поклонники мечтали увидеть ее вновь на экранах и смогли добиться этого благодаря активности в Instagram.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей. Блогер показала подписчикам дорогой спорткар – девушка исполнила свою мечту.