Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей

Блогер показала подписчикам дорогой спорткар – девушка исполнила свою мечту.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте. Автомобиль цвета матовый металлик с желтыми полосами – исполненная мечта знаменитости. Она отметила, что сама заработала на иномарку и очень собой гордится. Ивлеева подчеркнула, что куда приятнее самой радовать себя –»это никак не сравнится с тем, когда ты делаешь это самостоятельно».

Блогер посоветовала поклонникам никого не слушать и всегда идти к своим целям. Тем временем фанаты недоумевают: Ивлеева ездит на дорогой машине, пока ее мама ютится в маленькой квартире без раковины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Настя Ивлеева возвращается в шоу «Орел и решка» благодаря фанатам.