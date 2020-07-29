Настя Ивлеева возвращается в шоу «Орел и решка» благодаря фанатам

Поклонники 29-летней Насти Ивлеевой «атаковали» аккаунт телеканала «Пятница!», чтобы вернуть телеведущую в шоу «Орел и решка».

Ивлеева рассказала в своем инстаграме, что на днях она в шутку сообщила, что фанаты могут повлиять на ее возвращение в шоу. Для этого они должны были оставить полмиллиона комментариев под постом с ее фотографией в инстаграм-аккаунте «Пятницы!».

Фанатская армия звезды справилась с этим за считанные часы.

«Кто же знал, что наберет!» — отреагировала на это Ивлеева.

Гендиректор телеканала Николай Картозия заявил, что такого случая на его памяти еще не было. «В путешествие ведущего отправляет не совет продюсеров, а ваши 500.000 комментариев» — отмечает он.

Напомним, Ивлеева вела шоу «Орел и решка» с 2017 по 2020 годы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Элджей и Настя Ивлеева заразились коронавирусом.