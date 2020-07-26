Элджей и Настя Ивлеева заразились коронавирусом

Телеведущая Настя Ивлеева и рэпер Элджей заразились коронавирусом. Супруги сдали тесты на COVID-19 и получили положительные результаты.

О заражении Ивлеева и Элджей сообщили в Instagram. Болезнь также подхватили родственники пары: брат рэпера и родители телеведущей.

«Поскольку мы две недели живем с родителями, то, конечно, они, разумеется, тоже заболели, все заболели, все заразились. И родители, Даня, Лёшин брат. Мой брат вовремя улетел», — рассказала Ивлеева в разделе stories в instagram.

Телеведущая напомнила, что вирус никуда не исчез и призвала других быть осторожными. Пост с подробностями, описанием симптоматики и самочувствия, Ивлеева обещает опубликовать позднее.

Сейчас телеведущая и её супруг находятся на карантине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семь хоккеистов московского ЦСКА заразились коронавирусом.