Семь хоккеистов ЦСКА заразились коронавирусом

Ни у одного из спортсменов нет симптомов.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Обо всем сообщается на сайте ЦСКА. Во время очередного тестирования коронавирус у семи хоккеистов были положительные результаты. Отмечается, что пока выводы делать рано – нужно дождаться подтверждения диагнозов у Роспотребнадзора. Ни один спортсмен не замечал симптомы заболевания. Сейчас хоккеисты московского клуба находятся на изоляции и под наблюдением медицинского штаба ЦСКА.

«Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор, «,

— подчеркнули в материале.

Напоминаем, что недавно хоккеисты вернулись из отпуска и с тех пор регулярно сдают тесты. Новый сезон тем временем не за горами – 2 сентября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Испании после отмены ограничений число зараженных коронавиурсом выросло на 400%.