Семь хоккеистов ЦСКА заразились коронавирусом

Ни у одного из спортсменов нет симптомов.
Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Обо всем сообщается на сайте ЦСКА. Во время очередного тестирования коронавирус у семи хоккеистов были положительные результаты. Отмечается, что пока выводы делать рано – нужно дождаться подтверждения диагнозов у Роспотребнадзора. Ни один спортсмен не замечал симптомы заболевания. Сейчас хоккеисты московского клуба находятся на изоляции и под наблюдением медицинского штаба ЦСКА.
«Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор, «,
— подчеркнули в материале.
Напоминаем, что недавно хоккеисты вернулись из отпуска и с тех пор регулярно сдают тесты. Новый сезон тем временем не за горами – 2 сентября.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Испании после отмены ограничений число зараженных коронавиурсом выросло на 400%.