В Испании после отмены ограничения число зараженных коронавиурсом выросло на 400%

За месяц зарегистрировано более 18,5 тысяч случаев заражения.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Обо всем сообщают РИА Новости. В министерстве здравоохранения Испании рассказали, что после снятия режима повышенной готовности количество зараженных выросло на 400% — за месяц успели заболеть 18 564 человека, скончались 99. Отмечается, что количество инфицированных стремительно увеличивается с каждым днем. Хуже всего эпидемиологическая ситуация в Каталонии и Арагоне. Власти просят местных жителей лишний раз не выходить из дома, чтобы остановить распространение коронавируса. Остальных призывают не посещать эти города.

Во многих регионах Испании введено правило обязательного ношения масок. Напоминаем, что на данный в стране заболели более 265 тысяч человек – она считается одной из самых пострадавших в Европе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Испании из-за коронавируса на усыпление отправят 90 тысяч норок.