В Испании из-за коронавируса на усыпление отправят 90 тысяч норок

При этом у животных даже нет симптомов заболевания.

Непростое решение пришлось принять властям испанской автономии Арагон. Норок усыпят на одной из ферм местного муниципалитета. Болезнь была зафиксирована у 87% животных, но усыпят всех.

Примечательно, что сама ферма закрылась еще в мае после того, как коронавирус нашли у 7 работников. Все они успешно поправились.

Тест на патоген норкам сделали 3 июня. Результаты показали, что болезни нет. Более позднее исследование выявило случаи инфицирования. А к 13 июля заболело 87% животных.

В качестве профилактических мер распространения COVID-19, после получения всех анализов, было принято решение об уничтожении 92700 норок. Однако, советник арагонского правительства по сельскому хозяйству честно сказал, что не знает, возможна ли передача болезни от животного человеку. Но, увы, исключать такую вероятность нельзя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут не вакцинироваться.