Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут не вакцинироваться

Глава центра им. Гамалеи сообщил, что антител будет достаточно для защиты от заражения. Фото: Pixabay

Глава центра им. Гамалеи сообщил, что антител будет достаточно для защиты от заражения. Фото: Pixabay

Директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, нужно ли проводить вакцинацию переболевшим Covid-19 в тяжелой форме.

По его словам, в ближайшее время вакцинироваться не нужно. Врач отметил, что это подтверждают многочисленные исследования. Как сообщили РИА Новости, специалист подчеркнул, что у пациентов, которым удалось побороть коронавирус нового типа, «хорошие защитные титры антител к этому вирусу циркулируют в крови».

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог объяснила причины ошибок тестов на коронавирус. По словам специалиста, тесты не всегда способны определить состояние вируса.