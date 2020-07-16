Вирусолог объяснила причины ошибок тестов на коронавирус

Если тесты неудачно выбирают антиген, то они могут заметить остаточные следы других инфекций. Фото: Pixabay

Если тесты неудачно выбирают антиген, то они могут заметить остаточные следы других инфекций. Фото: Pixabay

Тесты на выявление коронавирусной инфекции нового типа могут выдавать ошибочный результат. Такое заявление сделала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, тесты не всегда способны определить состояние вируса. Сложности могут возникнуть с определением того, активен ли он на данный момент или уже подавлен иммунной системой организма.

В беседе с РБК специалист отметила, что российские тесты обладают погрешностью в 4%, а также рекомендовала сдавать анализы несколько раз.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Михаил Мишустин заявил об улучшении обстановки с Covid-19 в России.