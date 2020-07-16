Мишустин заявил об улучшении обстановки с Covid-19 в России

Мишустин заявил об улучшении обстановки с Covid-19 в России
Премьер-министр Михаил Мишустин собрал по видеосвязи заседание Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Фото: kremlin.ru

Распространение заболеваемости коронавирусом уже проходит не так активно, как раньше, но расслабляться нельзя. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, к настоящему моменту обстановка значительно улучшилась. Он отметил, что суточный прирост заболеваемости Covid-19 составляет менее одного процента.

Глава правительства добавил, что такие показатели позволяют проводить совещания по эпидемиологической ситуации раз в неделю, а не каждый день, как было раньше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в самоизоляция сделала россиян более зависимыми от цифрового мира. Об этом рассказал Михаил Мишустин. По его словам, из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 количество россиян, перешедших на удаленную работу, возросло почти в пять раз.

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