Мишустин заявил об улучшении обстановки с Covid-19 в России

Распространение заболеваемости коронавирусом уже проходит не так активно, как раньше, но расслабляться нельзя. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, к настоящему моменту обстановка значительно улучшилась. Он отметил, что суточный прирост заболеваемости Covid-19 составляет менее одного процента.

Глава правительства добавил, что такие показатели позволяют проводить совещания по эпидемиологической ситуации раз в неделю, а не каждый день, как было раньше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в самоизоляция сделала россиян более зависимыми от цифрового мира. Об этом рассказал Михаил Мишустин. По его словам, из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 количество россиян, перешедших на удаленную работу, возросло почти в пять раз.