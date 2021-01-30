В Ленобласти в субботу ожидаются -5 градусов и гололедица

В субботу, 30 января, в Ленобласти ожидается облачная погода. Выпадут небольшие осадки в виде снега.

Температура воздуха будет уровне 0… -5 градусов. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

На дорогах будет гололедица, предупреждают в МЧС и просят водителей соблюдать осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.