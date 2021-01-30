Петербург вновь вышел на первое место по числу зараженных коронавирусом за сутки

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлено 2512 случаев заражения коронавирусом.

В России за сутки зафиксировано 19 032 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,5 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 512 летальных исхода. При этом 24 502 человека смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает первое место по суточному приросту в России. На втором – Москва.

Всего с начала пандемии в Петербурге 329444 случая заражения COVID-19. Скончались 9622 человека. Выздоровело 225640 человек.

С начала пандемии в России выявлено 331956 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9686 летальных исхода. Общее число тех, кто выздоровел составило 229049 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.