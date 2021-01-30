В Петербурге ожидаются гололедица и небольшой снег

В Петербурге ожидаются гололедица и небольшой снег
Заснеженный Петербург. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В субботу, 30 января, в Петербурге ожидается облачная погода с небольшим снегом. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Метеорологические условия в Северной столице сформирует центральная часть малоподвижного и постепенно заполняющегося циклона», — отметил он.

На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Столбики термометров покажут -1…+1 градус, в Ленобласти температура воздуха будет на уровне -3…+2 градуса. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 739 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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