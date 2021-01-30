В Петербурге 31 января ожидаются снег и похолодание до -5 градусов

В Петербурге 31 января ожидаются снег и похолодание до -5 градусов
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В воскресенье, 31 января, в Петербург придет похолодает и выпадет снег.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 января ожидается облачная погода.

Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут -3…-5 градусов, а днем температура воздуха окажется на уровне -2-4 градуса. Сильных изменений атмосферного давления не ожидается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала в Северной столице сохранится теплая погода. Столбик термометра в течение дня не будет опускаться ниже нуля градусов.

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