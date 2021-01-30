Медведица Хаарчана умилила петербуржцев своими играми

Животное разлеглось на замерзшем бассейне и играло с маленьким конусом.

Медведицу Хаарчану, проживающую в Ленинградском зоопарке, запечатлели играющей с маленьким конусом сегодня утром, 30 января. Животное лениво разлеглось на льду своего замерзшего бассейна. Картина очень умилила петербуржцев, которые поделились восторгом под постом в Instagram.

«Ну, какая же она прелесть! С фантазией! Смотреть на нее одно удовольствие!»,

— пишет один из пользователей.

Граждане также сожалеют, что у Хаарчаны нет возможности поплавать, так как ее бассейн замерз из-за морозов. Они попросили сотрудников зоопарка решить эту проблему.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, как животные в Ленинградском зоопарке переносят резкое потепление. По словам главного зоотехника зоопарка Ольги Волковой, северным животным, таким как медведи, не хватает снега и небольшого похолодания.