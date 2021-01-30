В Ленобласти ожидаются снег и гололедица в последний день января

В Ленобласти ожидаются снег и гололедица в последний день января
В Ленобласти будет холодно и снежно. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 31 января, в Ленобласти ожидается холодная и снежная погода.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра в регионе ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег.

Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью метров 2-7 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут –3…–8 градусов, днем температура воздуха окажется на уровне –1…–6 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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