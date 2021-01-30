Бывшая девушка Манукяна заявила, что он тоже унижал ее

Танцовщица заверила, что от таких людей нужно бежать как можно быстрее.
Бывшая девушка блогера Давида Манукяна танцовщица Валерия Агикьян рассказала, каково ей было в отношениях с ним. Своим опытом она поделилась с изданием «Москва24».
Девушка отметила, что Манукян постоянно унижал ее и оказывал психологическое давление. Блогер совсем не верил в возлюбленную и заставлял ее сомневаться в себе. Он якобы повторял, что Агикьян ничего не добьется и лучше стать домохозяйкой.
Такой расклад не нравился танцовщице, и она ушла он Манукяна.
«Я решила, что от такого человека надо бежать, если он говорит, что я ничего не смогу»,
— поделилась артистка.
Девушка добавила, что не держит обид на Манукяна и желает ему счастья. Она рада за блогера, который смог стать известным.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова высказалась о разрыве с Манукяном на шоу Урганта.