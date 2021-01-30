Бывшая девушка Манукяна заявила, что он тоже унижал ее

Бывшая девушка Манукяна заявила, что он тоже унижал ее
Давид Манукян со своей мамой. Фото: скриншот instagram

Танцовщица заверила, что от таких людей нужно бежать как можно быстрее.

Бывшая девушка блогера Давида Манукяна танцовщица Валерия Агикьян рассказала, каково ей было в отношениях с ним. Своим опытом она поделилась с изданием «Москва24».

Девушка отметила, что Манукян постоянно унижал ее и оказывал психологическое давление. Блогер совсем не верил в возлюбленную и заставлял ее сомневаться в себе. Он якобы повторял, что Агикьян ничего не добьется и лучше стать домохозяйкой.

Такой расклад не нравился танцовщице, и она ушла он Манукяна.

«Я решила, что от такого человека надо бежать, если он говорит, что я ничего не смогу»,

— поделилась артистка.

Девушка добавила, что не держит обид на Манукяна и желает ему счастья. Она рада за блогера, который смог стать известным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова высказалась о разрыве с Манукяном на шоу Урганта.

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