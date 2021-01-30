Бузова высказалась о разрыве с Манукяном на шоу Урганта

Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала расставание с блогером Давидом Манукяном на шоу «Вечерний Ургант». Она рассказала о свадьбе и последующем разводе.

В ходе беседы с ведущим Иваном Ургантом Бузова призналась, что не хотела никому говорить о свадьбе с Давой. Однако такую новость от общественности скрыть не удалось. Бузова также вспомнила, что единственным, кто стал свидетелем тайного события, был священник, на самом деле оказавшийся дворецким.

А вот о разводе телеведущая откровенничать не захотела.

«Не готова об этом говорить», — заявила певица.

Напомним, не так давно Бузова отдыхала с Давой на Мальдивах. Там возлюбленные сыграли импровизированную свадьбу. 22 января певица объявила о расставании с блогером. Она посвятила этому событию пост в Instagram и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой. Также Бузова заинтриговала поклонников обвинениями в сторону блогера – она заявила, что Манукян унижал и бил ее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судебные приставы начали охоту за Давидом Манукяном.