СКА обыграл «Спартак» со счётом 5:0

СКА в гостях обыграл «Спартак» матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч прошел на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершился со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу петербургского клуба.

В составе СКА шайбы забросили Лукас Бенгтссон, Йоонас Кемппайнен, Иван Морозов, Евгений Кетов и Антон Бурдасов. Соперник не мог ответить заброшенными шайбами.

СКА занимает второе место в Западной конференции, имея в своем активе 70 очков. Следующий матч состоится 1 февраля. Подопечные Валерия Брагина сыграет с московским «Динамо».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл рижское «Динамо» (4:3 Б).