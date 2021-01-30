Брагин прокомментировал победу СКА

Брагин прокомментировал победу СКА
Валерий Брагин. Фото: ХК СКА

Главный тренер СКА подвел итоги матча с московским «Спартаком».

«Хорошее начало с нашей стороны. Хороший первый период, могли ещё забивать. Во втором периоде потеряли концентрацию, но Самонов подчистил. В третьем забили и победили», — цитирует его пресс-служба СКА.

Напомним, СКА в обыграл «Спартак» матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч прошел на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершился со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу петербургского клуба. В составе СКА шайбы забросили Лукас Бенгтссон, Йоонас Кемппайнен, Иван Морозов, Евгений Кетов и Антон Бурдасов. Соперник не мог ответить заброшенными шайбами.

СКА занимает второе место в Западной конференции, имея в своем активе 70 очков. Следующий матч состоится 1 февраля. Подопечные Валерия Брагина сыграет с московским «Динамо».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл рижское «Динамо» (4:3 Б).

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