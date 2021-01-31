Почти полмиллиона человек записались на вакцинацию от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что почти 500 тыс. человек записались на вакцинацию от COVID-19 в столице.

«На сегодняшний день записалось около полумиллиона человек», — сказал он в эфире передачи «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».

По словам мэра Москвы, вакцинацию от ковида в столице уже прошли более 300 тыс. человек.

По последним данным, в России выявлено 3 832 080 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 697 летальных исходов, выздоровело 3 279 964 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на сегодняшний день Северная столица получила уже свыше 105 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Город полностью готов к старту массовой иммунизации населения. Градоначальник подчеркнул, что в Северной столице хорошо налажена работа прививочных пунктов и сами петербуржцы активно вакцинируются.