Беглов заявил, что Петербург готов к массовой вакцинации от коронавируса

Беглов подчеркнул, что в городе хорошо налажена вакцинация населения. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Беглов подчеркнул, что в городе хорошо налажена вакцинация населения. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

На сегодняшний день Северная столица получила уже свыше 105 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Город полностью готов к старту массовой иммунизации населения.

Об этом в субботу, 30 января, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Его слова цитирует пресс-служба Смольного. Градоначальник подчеркнул, что в Северной столице хорошо налажена работа прививочных пунктов и сами петербуржцы активно вакцинируются.

Напомним, что сейчас в государственных поликлиниках города на Неве работают 89 пунктов, где можно сделать прививку. Также прививочные пункты открыты в пяти частных медицинских организациях. В ближайшие дни к ним добавятся еще четыре пункта, организованных на базе частных клиник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в понедельник, 1 февраля, Петербург получит новую партию вакцины «Спутник V».