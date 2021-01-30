Новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» прибудет в Петербург 1 февраля

Новая партия вакцины от коронавируса &#171;Спутник V&#187; прибудет в Петербург 1 февраля
Власти Петербурга намерены обеспечить беспрерывный процесс иммунизации населения от COVID-19. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В понедельник, 1 февраля, Северная столица получит новую партию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Соответствующая информация поступила от поставщиков препарата и министерства здравоохранения РФ, рассказал председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Пеетербург» в субботу, 30 января.

Чиновник добавил, что доз вакцин, имеющихся в поликлиниках на данный момент хватило бы еще на 4-5 дней реализации. Лисовец призвал петербуржцев не опасаться, что препарат внезапно закончится — иммунизация населения от коронавирусной инфекции будет беспрерывной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцинирование от COVID-19 не может быть платным. В Роспотребнадзоре назвали взимание платы за прививку «Спутником V» незаконной.

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