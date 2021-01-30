Платную вакцину от COVID-19 назвали незаконной

Платную вакцину от COVID-19 назвали незаконной
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

В Росздравнадзоре заявили, что ни одно учреждение не имеет право брать деньги за прививку.

Россиянам рассказали, нужно ли будет платить за прививку от коронавируса. В Росздравнадзоре заверили, что требовать плату за препарат не имеет права ни одно медицинское учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным»,

— говорится в сообщении.

Известно, что вакцину не планируют продавать в аптеках. Поставить укол тем временем можно только в учреждениях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность.

Напоминаем, что в России коронавирусом успели переболеть 3,813 миллионов человек. Летальных исходов зарегистрировано 72185.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников назвал срок начала новой волны COVID в России. Специалист предположил, что можно ожидать следующий всплеск заболевания уже летом или осенью.

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