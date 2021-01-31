Заневский парк получит «космический» облик в 2021 году

В Красногвардейском районе Петербурга в 2021 году благоустроят Заневский парк. Главная идея пространства — космос.

Главной задачей разработчиков проекта стало сохранение зеленого ландшафта территории. Для благоустраиваемой зоны было разработано ярусное наружное освещение. Также в парке появятся интерактивные качели: яркость света фонарей над ними будет прямо зависеть от амплитуды движения.

Как сообщили в Комитете по благоустройству города, на площадке для детей появятся батуты, скалодром и игровой комплекс в виде легендарного пилотируемого корабля «Восток».

Работы будут выполнены в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Ответственным за реализацию региональной составляющей нацпроекта «Жилье и городская среда» в Санкт Петербурге выступает Комитет по благоустройству.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отремонтируют 39 объектов, в том числе парк Елагина острова.