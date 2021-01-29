В Петербурге отремонтируют 39 объектов, в том числе парк Елагина острова

В Северной столице реставрацию получат десятки объектов культурного наследия.

Об этом стало известно в пятницу, 29 января. Согласно данным пресс-службы Смольного, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры принял решение о реставрации объектов. Так ремонт получат 39 зданий, среди них парк Елагина острова.

Отмечается, что ремонта ждут некоторые доходные дома. Например, обновление будет произведено в здании на Галерной. Также реставрация коснётся дома Лейхтенбергского на улице Большая Зеленина и нескольких парков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Смольный выделил участок земли на строительство отеля за 1,1 млрд рублей. В качестве инвестора выступит компания «Фомальгаут». Силами фирмы будет возведен отель Holiday Inn Express за три с половиной года.