Смольный выделил участок земли на строительство отеля за 1,1 млрд рублей

Власти Петербурга выделили земельный участок для строительства дорогостоящего отеля. Трехзвездочная гостиница появится в Московском районе за 1,1 млрд рублей.

Об этом стало известно в пятницу, 29 января. Постановление о строительстве появилось на сайте Смольного. Отмечается, что постройка будет возведена на Стартовой улице, площадь здания оценивается в 15 тыс. квадратных метров.

В качестве инвестора выступит компания «Фомальгаут». Силами фирмы будет возведен отель Holiday Inn Express за три с половиной года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 2020 году Смольный предоставил СМИ имущественную поддержку на 70 млн рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что помощь заключается не только в льготных условиях сотрудничества, поддержка СМИ также предоставляется в рамках грантов.