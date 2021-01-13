В 2020 году Смольный предоставил СМИ имущественную поддержку на 70 млн рублей

В общей сложности, льготы по арендной плате были предоставлены по 300 договорам, отмечают в Смольном. Фото: Baltphoto

В общей сложности, льготы по арендной плате были предоставлены по 300 договорам, отмечают в Смольном. Фото: Baltphoto

В условиях пандемии COVID-19 в 2020 году СМИ, арендующим городские помещения и земельные участки, предоставили льготы по арендной плате в рамках имущественной поддержки.

В общей сложности, льготы помогли средствам массовой информации сохранить более 70 миллионов рублей. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что помощь заключается не только в льготных условиях сотрудничества, поддержка СМИ также предоставляется в рамках грантов.

В 2020 году на эти меры могли претендовать не только редакции, но и издательства и компании, занимающиеся продажей печатной и периодической продукции в киосках. Они получили отсрочку на оплату аренды во 2-м и 3-м кварталах года. Для организаций, относящимся к среднему и малому бизнесу, арендную плату за 2-й квартал и вовсе отменили.

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