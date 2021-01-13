Петербургский юрист объяснил изменения порядка выплат больничных

Первые три дня больничного по новой схеме будет оплачивать сам работодатель, а последующие – Фонд. Фото: pixabay

Первые три дня больничного по новой схеме будет оплачивать сам работодатель, а последующие – Фонд. Фото: pixabay

Юрист Сергей Пирогов рассказал о новом порядке выплат больничных, который введен уже в 77 регионах страны и начинает действовать в Петербурге и других крупных субъектах РФ.

По словам эксперта, нововведение в первую очередь призвано поддержать работодателей и малый бизнес. Забота о выплатах теперь ляжет напрямую на Фонд социального страхования, а не на нанимателя в качестве посредника. Кроме того, возмещать затраты на больничные компаниям также будет Фонд страхования.

И для работников есть положительные изменения — получение выплат станет более оперативным, отмечает юрист в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург«. Деньги будут поступать на зарплатную карту или счет, а способ снятия можно выбрать самостоятельно, написал заявление.

Кроме того, нововведение немного упростит получение больничного. Работодатель, получив от заболевшего сотрудника больничный или его электронный номер, в течение пяти дней передает эти сведения Фонду социального страхования, который, в свою очередь, не позднее даты получения зарплаты или аванса переведет средства напрямую работнику.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «детские» новогодние выплаты в 5 тысяч рублей до 1 января получили 13,6 млн детей.