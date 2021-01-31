В Ленобласти несанкционированные митинги оказались немногочисленными

В регионе обошлось без массовых потасовок и задержаний.

В Ленинградской области сегодня, 31 января, тоже состоялись несанкционированные акции, но они оказались немногочисленными. Об этом сообщает Online47.

Журналисты сообщают, что в разных городах в общей сложности на улицы вышли пять человек. Один из них устроил одиночный пикет в Лодейном Поле, двое протестовали в Подпорожье и еще двое – в Киришах. В итоге был задержан один человек, который был пьян и имел проблемы с документами.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге на митинг пришли несколько тысяч человек. Акция длится уже несколько часов, десятки человек задержаны. Сейчас граждане находятся на Сенной площади, где прогремел взрыв светошумовой гранаты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на несогласованной акции в Петербурге пострадал полицейский. Очевидцы заметили, как сотрудник полиции в каске и форме с нашивкой «ОМОН» на спине сильно хромал.