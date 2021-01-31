На несогласованной акции в Петербурге пострадал полицейский

Сотрудник полиции пострадал во время несогласованной акции на Исаакиевской площади в Петербурге.

РИА Новости опубликовало видео, на котором видно, как во время незаконной акции протеста на Исаакиевской площади сотрудник полиции в каске и форме с нашивкой «ОМОН» на спине сильно хромал. При этом двое его коллег в форме поддержали его за руки и помогли ему пройти за ограждение.

Сообщалось, что протестующие собрались у Мариинского дворца , там же находятся силовики. Очевидцы рассказывают, что сотрудники Росгвардии пытаются оттеснить людей от здания. Сейчас участники протеста сменили локацию.

В воскресенье, 31 января во многих городах России проходят несогласованные акции протеста, которые сопровождаются задержаниями и столкновениями с ОМОНом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на несогласованной акции протеста в Петербурге задержали Оксимирона. Рэпер пришел поддержать политических заключенных в день своего рождения. Ему сегодня исполнилось 36 лет.