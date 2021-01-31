Кинологи посоветовали не выгуливать собак на льду водоемов

Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, почему не стоит выгуливать собак на льду водоемов. Он отметил, что это опасно, особенно ненадежным является лед под снегом во время резкого потепления.

Кинолог посоветовал выгуливать собак на площадках для выгула, парках или в лесу.

«Не выводите гулять собаку на лед, даже если вам кажется, что он крепкий», – цитирует его РИА «Новости».

Основная опасность случаев провала собаки под лед — переохлаждение. Если собака провались под лед, нужно как можно скорее вытащить его на сушу и обогреть, насухо и отнести в теплое место. Кинолог советует положить питомца на лежанку и укрыть одеялом. Не стоит оставлять животное у обогревателей и батарей. При тяжелых случая следует обратиться в ветклинику.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ходе исследования собакам нужно было обнюхать салфетку, которой пассажиры протирали кожу и помещали ее в банку. Если собака реагировала на запах, предупреждая, что тест может быть положительным, пассажира отправляли на ПЦР-исследование.