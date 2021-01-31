В Петербурге задержаны 488 участников несанкционированной акции

В Петербурге задержаны 488 участников несанкционированной акции
Незаконная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

По данным «ОВД -Инфо», в Петербурге задержаны 488 участников несогласованной акции протеста.

Сейчас силовики освобождают от протестующих Пионерскую площадь, около тысячи митингующих вернулись к ТЮЗу.

Сообщается, что в Москве задержали 844 протестующих. По всей стране задержаны 3062 человека (ОВД- Инфо).

В воскресенье, 31 января во многих городах России проходят несогласованные акции протеста, которые сопровождаются задержаниями и столкновениями с ОМОНом. В Петербурге по итогам незаконной акции протеста возбуждено одно уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на несогласованной акции протеста в Петербурге задержали Оксимирона. Рэпер пришел поддержать политических заключенных в день своего рождения. Ему сегодня исполнилось 36 лет.

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