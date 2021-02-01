В Кудрово определили территорию под развязку с Мурманским шоссе

В Кудрово определили территорию под развязку с Мурманским шоссе
Фото: пресс-служба Администрации Ленобласти

В понедельник, 1 февраля, в Ленобласти утвердили проект планровки и межевания территории для транспортной развязки с Муранским шоссе в Кудрово.

Документацию разработали ППТ И ПМТ «Региональное агенство транспортной инфраструктуры», подведомственное Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Согласованный с государственной экспертизой проект непосредственно развязки должны предоставить дорожникам в первом полугодии 2021 года.

Развязка с Мурманским шоссе должна значительно улучшить транспортную доступность Кудрово и разделить потоки, следующие в жилые районы и в ТРК «Мега-Икеа». Кроме того, новый дорожный объект предусматривает подъезд к будущей станции метро «Кудрово».

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Кудрово бьются за установку пешеходного перехода на пересечении Якутской и Кудровского проезда.

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