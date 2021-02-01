Петербурженка упала в обморок на несогласованном митинге 31 января, ей помогли ОМОНовцы

Петербурженка упала в обморок на несогласованном митинге 31 января, ей помогли ОМОНовцы
Незаконная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

В центре Петербурга в воскресенье, 31 января, прошла несогласованная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. В ходе митинга одной из участниц стало плохо.

Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Росгвардии. Сотрудники ОМОНа оказали помощь молодой петербурженке, которая потеряла сознание в Адмиралтейском проезде. Она оказалась в центре плотной толпы, в результате чего ей стало плохо и она упала в обморок.

Правоохранители подбежали к девушке и оказали первую помощь. Приведя петербурженку в чувство, ее перенесли в служебный автомобиль и отправили в больницу для получения квалифицированной помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге доставили в полицию подростка в форме силовика за участие в акции.

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