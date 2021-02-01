Депутаты ЗакСа предложили блокировать сайты с информацией об изготовлении и использовании ядов

Власти города хотят бороться с незаконным оборотом сильнодействующих и ядовитых веществ.
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили блокировать ресурсы, на которых публикуется информация об изготовлении и использовании ядовитых веществ. Об этом сообщается в пресс-службе парламента. Если инициативу примут, то в закон внесут соответствующие поправки.
Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что интернет стремительно развивается и становится значимой частью реальной жизни. Он считает, что нужно подстраиваться под изменения и не допускать наличия даже минимальных пробелов в законодательстве, чтобы о «теневых дельцов» не было шанса обойти ограничительные барьеры.
Известно, что в России за незаконный оборот ядов есть уголовная ответственность.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Киришах возбудили уголовное дело после смертельного отравления рабочего ядовитыми парами.