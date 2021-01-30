В Киришах возбудили уголовное дело после смертельного отравления рабочего ядовитыми парами

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербур

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербур

Следственный отдел города Кириши Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности на предприятии, повлекшего по неосторожности гибель рабочего.

Инцидент произошел в промышленной зоне Киришей на опасном производственном объекте. По информации правоохранителей, во время работ по отбору проб в емкости для битума были нарушения требования промышленной безопасности, в результате чего ядовитыми парам отравились двое рабочих, 27 и 24 лет.

Один из пострадавших был госпитализирован, второй скончался на месте. О текущем состоянии выжившего рабочего пока ничего неизвестно. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержан подозреваемый в убийстве девушки, выпавшей из окна в Мурино.