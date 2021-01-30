В Киришах возбудили уголовное дело после смертельного отравления рабочего ядовитыми парами

Следственный отдел города Кириши Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности на предприятии, повлекшего по неосторожности гибель рабочего.
Инцидент произошел в промышленной зоне Киришей на опасном производственном объекте. По информации правоохранителей, во время работ по отбору проб в емкости для битума были нарушения требования промышленной безопасности, в результате чего ядовитыми парам отравились двое рабочих, 27 и 24 лет.
Один из пострадавших был госпитализирован, второй скончался на месте. О текущем состоянии выжившего рабочего пока ничего неизвестно. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося.
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