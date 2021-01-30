В Мурино задержан подозреваемый в гибели девушки: он винил во всем несчастный случай

Обвинение мужчине пока что не предъявлено.

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержали 24-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве знакомой. Об этом сообщили в СК по региону.

Все случилось в городе Мурино несколько дней назад. Там под окнами жилого дома нашли тело местной жительницы, на котором было множество телесных повреждений. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что девушка перед инцидентом находилась дома не одна, а вместе со своим возлюбленным. Тот уверял, что смерть погибшей наступила вследствие несчастного случая.

Друзья погибшей не поверили в его версию и предоставили видеозапись с придомовой территории, на которой запечатлена пара. Видно, что мужчина применял силу, пытаясь завести девушку домой. В подъезде он так сильно толкнул ее, что гражданка ударилась головой о дверь лифта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мурино возбудили уголовное дело после подозрительной смерти девушки.