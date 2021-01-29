В Мурино возбудили уголовное дело после подозрительной смерти девушки

Парень погибшей уверял, что ее смерть произошла из-за несчастного случая, но полицейским теперь так не кажется.

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело после обнаружения тела молодой девушки в Мурино. Об этом сообщили в ведомстве сегодня, 29 января.

Известно, что труп нашли в ночь с 24 на 25 января у одного из домов по улице Шоссе в Лаврики. Молодой человек, который проживал с погибшей, заверил, что девушка умерла вследствие несчастного случая. После этого друзья жительницы Ленинградской области поспешили опровергнуть эту информацию, предоставив видеозаписи с камер наблюдения. На них видно, как возлюбленный бьет девушку и силой ведет ее домой.

Сотрудники правоохранительных органов подтверждают, что на теле погибшей было множество повреждений. Они выясняют обстоятельства происшествия и пытаются понять, кто виновен в случившемся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что окровавленный труп пенсионерки обнаружили в квартире Сертолово.