В Мурино возбудили уголовное дело после подозрительной смерти девушки

В Мурино возбудили уголовное дело после подозрительной смерти девушки
Девушку могли убить, считают ее друзья. Фото: скриншот Instagram

Парень погибшей уверял, что ее смерть произошла из-за несчастного случая, но полицейским теперь так не кажется.

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело после обнаружения тела молодой девушки в Мурино. Об этом сообщили в ведомстве сегодня, 29 января.

Известно, что труп нашли в ночь с 24 на 25 января у одного из домов по улице Шоссе в Лаврики. Молодой человек, который проживал с погибшей, заверил, что девушка умерла вследствие несчастного случая. После этого друзья жительницы Ленинградской области поспешили опровергнуть эту информацию, предоставив видеозаписи с камер наблюдения. На них видно, как возлюбленный бьет девушку и силой ведет ее домой.

Сотрудники правоохранительных органов подтверждают, что на теле погибшей было множество повреждений. Они выясняют обстоятельства происшествия и пытаются понять, кто виновен в случившемся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что окровавленный труп пенсионерки обнаружили в квартире Сертолово.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мурино ск уголовное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прокуратура Петербурга предупреждает об угрозе безопасности из-за массовых ...
Власти Ленобласти заявили, что Юдина отказывается от помощи своей семье
Жителя Петербурга задержали за изнаислование 7-летней падчерицы
У Петербурга появится город-спутник
Россельхознадзор в Петербурге разрешил посадку 3 млн импортных тюльпанов
На Белы Куна досрочно отремонтировали трубу
Водитель, не пропустивший «скорую» в Петербурге, может лишиться ...
В Мурино возбудили уголовное дело после подозрительной смерти девушки