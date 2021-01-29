Окровавленный труп пенсионерки обнаружили в квартире Сертолово

Во Всеволожском районе Ленобласти полицию поступило сообщение о том, что в квартире с кровоподтеками находится пенсионерка без сознания.

Труп пенсионерки 1954 года рождения нашли в квартире дома №3 по улице Молодежной в Сертолово труп пенсионерки 1954 года рождения. На теле были ссадины и кровоподтеки. В квартире при этом находился пьяный 20-летний молодой человек – внук пенсионерки.

Его задержали и составили в отношении него административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Причины смерти пенсионерки будут установлены после экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте. Во Фрунзенском районе 13 января произошла серьезная авария с участием пенсионерки. Там пожилая женщина решила перебежать дорогу в неположенном месте, что и стало причиной аварии.