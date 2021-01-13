На Белы Куна пенсионерка угодила под колеса маршрутки

По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Во Фрунзенском районе 13 января произошла серьезная авария с участием пенсионерки. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Белы Куна у дома номер 2. Там пожилая женщина решила перебежать дорогу в неположенном месте, что и стало причиной аварии. На нее наехала маршрутка, водитель которой не успел отреагировать на внезапного пешехода. Известно, что инцидент случился вне зоны пешеходного перехода.

На место прибыли медики, непонятно, в каком состоянии находится пенсионерка.

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