В Ленобласти задержали пьяного водителя: у него в машине катался труп

В Ленобласти задержали пьяного водителя: у него в машине катался труп
В настоящее время проверка по данному факту продолжается. Фото: pixabay

Пассажир мог скончаться из-за насильственных действий.

В Сланцевском районе поймали подозрительного водителя, который оказался пьяным. В салоне машины также нашли труп. Об этом сообщили в СУ СКР по Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на странное поведение одного из водителей. Они остановили его и выяснилось, что мужчина сидит за рулем пьяным. Также в качестве пассажира в автомобиле катался труп 42-летнего мужчины. По предварительным данным, граждане выпивали, а затем водитель схватил топор и нанес знакомому ранения шеи и головы. Пострадавший скончался на месте.

Подозреваемый признал свою причастность к убийству. Его задержали и возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после обнаружения трупа с огнестрельным ранением в Ленобласти возбуждено дело об убийстве.

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