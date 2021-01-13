После обнаружения трупа с огнестрельным ранением в Ленобласти возбуждено дело об убийстве

После обнаружения трупа с огнестрельным ранением в Ленобласти возбуждено дело об убийстве
Предварительная версия следствия – убийство. Фото: Pixabay

В Выборгском районе Ленобласти с огнестрельным ранением головы нашли труп.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 1 января недалеко от поселка Симагино, на участке был обнаружен автомобиль BMW. Рядом с машиной был найден труп 44-летнего жителя поселка Ильичево с огнестрельным ранением головы. Погибший был учредителем компании, связанной с деятельностью в области архитектуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Невский районный суд в Петербурге вынес приговор Гамзату Алхаматову, который обвиняется в убийстве и последующем расчленении трупа, а также угоне иномарки Cadillac.

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