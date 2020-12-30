В Петербурге расчленителя приговорили к 8,5 годам колонии за убийство на Дыбенко

Невский районный суд в Петербурге вынес приговор Гамзату Алхаматову, который обвиняется в убийстве и последующем расчленении трупа, а также угоне иномарки Cadillac.

Согласно материалам суда, в мае прошлого года в одной из квартир на улице Дыбенко между Алхаматовым и его приятелем произошла ссора. В пылу конфликта обвиняемый выхватил пистолет и как минимум дважды выстрелил оппоненту в голову. От полученных травм мужчина скончался на месте.

На этом преступник, однако, не остановился. Он решил расчленить тело, чтобы скрыть следы убийства, и закопал фрагменты в разных местах в Пушкинском районе Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти. Кроме того, он похитил Cadillac, принадлежащий погибшему. Злоумышленник вину признал частично, заявив, что не хотел убивать жертву, а машину использовал только для транспортировки тела, после чего оставил её вместе с ключами и документами под камерами наблюдения.

При этом совершив преступление, Алхаматов надеялся спрятаться в Екатеринбурге. Его, между тем, все равно вычислили и задержали. Суд приговорил убийцу к 8,5 годам строгого режима, а также к 1 млн 60 тыс. рублей компенсации за имущественный и моральный ущерб.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в парадной на Гражданском проспекте нашли избитого мужчину.